Teste: Sony Alpha 6300: Píxeis que valem a pena

Tem ainda a vantagem de ser muito informativo já que, por ser eletrónico, podemos visualizar uma série de informações relativamente à exposição e enquadramento. E, é claro, tem a grande vantagem de apresentar uma previsualização de imagem que permite ao fotógrafo antecipar como a foto vai car. Uma característica muito útil para quem está a evoluir na fotograa. Não se nota qualquer arrastamento e a “ida a negro” após o disparo é muito rápida. No entanto, o visor eletrónico continua a não ser a melhor opção para seguir motivos em movimento rápido já que, mesmo com o modo Revisão auto desligado (para deixar de mostrar as fotos no visor) há alguns microssegundos de negro entre fotos consecutivas.

