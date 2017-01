Este é o novo LG G6

O LG G6 vai ter um ecrã de 5,7 polegadas, com um rácio de 2:1 e quase sem moldura. Sabe-se que o Mi Mix da Xiaomi e o Samsung Galaxy S8 também devem ter uma abordagem semelhante, com o o ecrã a cobrir quase toda a parte da frente do aparelho, noticia o The Verge.

O novo modelo da LG tem um chassis de alumínio e metal, com a empresa a abandonar o design modular do G5. Este novo equipamento vai ter ligação jack 3,5 mm, resistência à água e a bateria não pode ser removida. De resto, conte com um sistema de duas câmaras na traseira e um sensor de impressões digitais também.

A fabricante sul coreana deve ter um papel de destaque na feira, que não deve contar com grandes novidades da Samsung. O Mobile World Congress decorre em Barcelona, de 27 de fevereiro a 2 de março.