Samsung quer todos os chips Snapdragon 835 para o Galaxy S8

A Forbes e o The Verge reportam que a Samsung está a “açambarcar” todos os chips Snapdragon 835 que a Qualcomm consegue produzir, com o objetivo de os integrar nos Galaxy S8. O novo topo de gama da fabricante coreana deve chegar ao mercado em abril e, com esta posição de força, todos os concorrentes que estejam a preparar aparelhos Android devem ter de se contentar com o Snapdragon 821. A Forbes diz que este é o caso do LG G6 e do HTC U Ultra, que ficam com o componente de 2016 em vez da versão mais recente.

Ainda não se conhecem especificamente as melhorias do 835 face ao 821, mas um dos fabricantes disse que está satisfeito com a versão de 2016.

Há dois anos, a Samsung tinha recusado os chips da Qualcomm com receio de sobreaquecimento, mas desde então a relação entre as duas empresas tornou-se mais sólida.

Com esta posição, espera-se que durante o verão surjam mais equipamentos renovados, de outros fabricantes que não a Samsung, com o Snapdragon 835, logo com melhores desempenhos.