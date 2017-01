iPhone 8 vai ter Siri com Inteligência Artificial

Há rumores de que a Apple quer que o seu próximo smartphone, que deve chamar-se iPhone 8 e que marca o décimo aniversário do terminal, tenha várias novidades, entre as quais um ecrã a cobrir o aparelho de ponta a ponta e um chassis em vidro. Para a Siri, a Apple está a apostar na Inteligência Artificial, também como forma de acompanhar o que já fazem alguns rivais como a Google ou a Huawei, com o Honor Magic, avança a Cnet.

Embora a Apple não tenha comentado oficialmente os rumores, faz sentido que a marca da “maçã” pretenda manter-se ao nível do Google Now e do Google Assistant, do Honor Magic ou do HTC U Ultra ou U Play. Estes assistentes já incorporam alguma Inteligência Artificial como forma de responder a perguntas encadeadas ou mesmo para executar operações mais complexas. Do lado da LG, por exemplo, há rumores de que haja negociações com a Google e com a Amazon para integrar o Alexa no novo G6 e a Samsung está a preparar o Bixby, um assistente virtual para o Galaxy S8.

As novidades da Apple só deverão ser conhecidas e confirmadas lá para o outono, altura em que se espera o lançamento do novo iPhone.