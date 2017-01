A primeira imagem do Samsung Galaxy S8

A Samsung deve apresentar o Galaxy S8 a 29 de março, mas o VentureBeat já publicou a primeira imagem do aparelho. A traseira é bastante semelhante ao Galaxy S7, exceto o sensor de impressões digitais que foi recolocado. A frente já não apresenta o botão físico ou os botões sensíveis ao toque para navegação e tem um ecrã grande e curvo a cobrir quase toda a superfície.

O The Guardian avança que a Samsung pode estar a preparar duas versões deste modelo: uma com ecrã de 5,8 polegadas e outra com ecrã de 6,2 polegadas. Em termos de hardware, os rumores são mais ou menos uniformes e indicam câmaras de 12 e 8 megapixéis, chips Snapdragon 835 ou Exynos conforme o mercado, 64 GB de armazenamento com expansão por microSD, 4 GB de RAM e baterias de 3000 e 3500 mAh.

O assistente pessoal Bixby vai poder ser “convocado” com um botão específico e será capaz de lidar com comandos mais complexos do que as restantes soluções que conhecemos atualmente.

O aparelho deve chegar aos mercados em todo o mundo a 21 de abril.