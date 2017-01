Seagate promete ter um disco de 16 TB em ano e meio

A Seagate diz que já está a testar um disco rígido com 12 TB e que deve estar para chegar em mercado em breve. Os outros dois objetivos são um disco com 16 TB para lançar dentro de um ano e meio e um de 20 TB para chegar em 2020, noticia o ArsTechnica.

A empresa quer ainda fazer com que os PCs novos tenham todos, no mínimo, um disco de 1 TB. Apesar destes anúncios públicos, a Seagate está ainda ligeiramente atrasada: a HGST já tem um disco de 12 TB no mercado, embora os preços desta marca sejam mais elevados. Em termos de desempenho, as unidades da Seagate têm vindo a melhorar bastante o seu registo.

Embora as unidades SSD estejam a baixar de preço, a solução por discos rígidos ainda é a melhor para quem privilegia a capacidade de armazenamento.