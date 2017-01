Já há fotos do LG Watch Style

Ainda não passam de fotos que surgiram na Net, apesar de virem de uma fonte com alguma credibilidade. Evan Blass publicou algumas fotos do LG Watch Style e descreve algumas das características. Este equipamento terá um custo mais baixo do que a versão Sport e deve ter uma moldura mais discreta, com braceletes de cabedal, que podem ser trocadas.

Para os atletas, a LG recomendará o Watch Sport, com ligação GPS, celular e sensor para batimento cardíaco, noticia o Engadget.

O LG Watch Style deve chegar ao mercado com um preço de 249 dólares.