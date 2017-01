Pequeno robô feito em Lego resolve o cubo de Rubik

Francesco Georg usou um conjunto de peças de Lego Mindstorms, ao qual juntou um Rasperry Pi e o kit robótico, BrickPi. O investimento financeiro não é tão baixo como se possa pensar a início. Só o kit de iniciação BrickPi3 custa mais de 160 euros. Os Lego Mindstorms também não são baratos. O EV3, conjunto que permite criar várias figuras robóticas, custa €399.

No entanto, quem investe nestes equipamentos fica, à partida, preparado para começar a programar pequenos robôs. No vídeo feito por Francesco Georg é possível ver as capacidades do dispositivo depois do trabalho de programação feito pelo criador.