Este robô copia tudo o que desenhar

O Line-us é alimentado por USB e deve ser usado com uma app criada especificamente para o efeito. O software também funciona em Mac ou Windows e ajuda o pequeno robô a replicar tudo o que estiver a ser escrito ou desenhado no ecrã. Os trabalhos podem depois ser enviados ou recebidos através de Wi-Fi. Os nossos contactos que também tenham o mesmo sistema podem enviar-nos um desenho pela Internet, explica o The Verge.

Os mentores da ideia querem depois ter uma comunidade de utilizadores que colecione e partilhe estes desenhos. Por outro lado, os fãs de DIY vão gostar de saber que podem personalizar o sistema, havendo uma interface para Scratch, Arduino, Raspberry Pi ou Python e várias ligações disponíveis.O projeto já recebeu todos os fundos de que necessitava, mas os apoiantes ainda conseguem descontos para obter o kit por 86 dólares, em vez do PVP estimado de 124 dólares. O Line-us deve chegar ao mercado em outubro.