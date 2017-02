Lembra-se do iPhone SE? Vai começar a ser montado na Índia

Segundo o Mashable India, a montagem dos smartphones terá início já em abril. Este é o resultado de uma parceria entre a Apple e a Winstron, de Taiwan. A produção será feita em Peenya, nos arredores da Bangalore, estado de Karnataka. Priyank Kharge, ministro das tecnologias da informação de Karnataka, confirmou numa entrevista televisiva que: “A Apple vai começar a produzir os equipamentos neste Estado em três a quatro meses”.

Aliás, no Twitter, Kharge realçou a importância que a vinda da Apple para a Índia vai ter para o desenvolvimento de um ecossistema tecnológico local.

Foi público que a Apple fez determinadas exigências para começar a produzir dispositivos na Índia. De entre os quais, algum tipo de benefício fiscal – como é referido aqui pelo Mashable. Aliás, membros do executivo indiano consideraram os requisitos pedidos pela Apple como “sem precedentes” nas relações que já existem entre a Índia e outras empresa que se instalaram no país.

A Índia tem mais de mil milhões de habitantes e, apenas, 260 milhões têm smartphone. Ou seja, é um mercado que tem muito para crescer e que deverá ser visto pela Apple (e por outros fabricantes de dispositivos móveis) como alternativa ao mercado europeu e norte-americano que continuam a registar quebras de vendas.

A Apple até conseguiu voltar, no final do ano passado, ao lugar mais cimeiro do topo mundial dos fabricantes de smartphones. Como pode ler na Exame Informática Semanal disponível hoje à meia-noite.

Depois da montagem do iPhone SE começar, a Apple vai continuar em conversações com o governo indiano para futuras instalações naquele país e, até, a construção de uma fábrica. Lojas, para já, estão fora de questão. A legislação indiana proíbe a empresas, tipo a Apple, de ter lojas de marca própria no país.