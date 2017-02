Preço das baterias para carros elétricos baixou 80% nos últimos sete anos

Já se sabia que as baterias têm vindo a baixar de preço, mas um estudo da McKinsey veio demonstrar que a queda dos custos de produção e venda tem sindo maior do que o antecipado. Desde 2010, o preço baixou cerca de 80%, de 1000 dólares por quilowatt hora (kWh) para 227 dólares por kWh.

O mesmo estudo prevês que o custo de produção vai continuar a baixar e atingir os $190/kWh até 2020 e menos de $100/kWh até 2030. De acordo com as contas da McKinsey, estes preços vão permitir atingir a paridade de custo entre os carros de combustão interna e os equivalentes elétricos na próxima década.

Mas nem todos os produtores de baterias estão a evoluir ao mesmo ritmo. Segundo informações da Tesla, este fabricante está a conseguir baixar os preços mais rapidamente: já terá conseguido bater a barreiras dos $200/kWh em 2016 e deverá conseguir custos abaixo dos $100/kWh até 2020, 10 anos antes da previsão da McKinsey.

Também a Nissan tem previsões um pouco mais otimistas que a McKinsey. Em declarações à Exame Informática durante o Nissan Futures em novembro de 2011, Ponz Pandikuthira, líder do planeamento de produto na Nissan Europe, previa «que em 2023 os custos das baterias vão baixar ao ponto em que a produção de um veículo elétrico do grupo C vai ter um custo semelhante à produção de um veículo equivalente com motor de combustão interna», adicionando «a partir desse ponto, a tendência será que os veículos elétricos passem a ser cada vez mais económicos de produzir que os veículos de combustão interna».

O estudo da McKinsey está disponível para download aqui (formato PDF, em inglês).