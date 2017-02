Tesla bate recorde de aceleração dos 0 aos 100

O feito foi anunciado pelo próprio Elon Musk no Twitter Segundo o MotorTrend, um site especializado no mundo automóvel, o Model S P100D consegue bater o recorde porque chega gradualmente aos 50, 60 ou 80 km/h mais rápido do que os concorrentes. Nos testes deste site, nenhum carro de produção tinha conseguido bater os 2,3 segundos, mas a Tesla consegue com este modelo.

Convém recordar que estes Tesla trazem o modo de aceleração «Ludicrous Mode», que permite otimizar o desempenho e ajustar as características do carro para conseguir a maior aceleração possível, num curto espaço de tempo.