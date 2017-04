Phantom 4 Advanced: o novo drone da DJI

O Phantom 4 Advanced é o mais recente drone da família Phantom. Vem equipado com uma câmara de 20 MP, um obturador mecânico e uma capacidade de processamento com suporte de vídeos H.264 4K a 60 fps (frames por segundo) e H.265 4K a 30 fps.

Tal como o seu antepassado, este modelo traz um conjunto de funcionalidades inteligentes que, segundo a DJI, permitem o voo automático em ambientes complexos: Sistema FlightAutonomy composto por cinco sensores de visão, sistema para evitar os obstáculos que apareçam pela frente, posicionamento por satélite em duas bandas (GPS e GLONASS) e sensores ultrassónicos.

A capacidade de armazenamento também aumentou para 128 GB (microSD) e a bateria tem autonomia para voar até 30 minutos. Vai existir uma versão Advanced+ com um display 1080p de 5.5 polegadas integrado no controlador, que a DJI promete ter duas vezes mais o brilho que o ecrã dos smartphones e tablets convencionais.

Os drones vão estar disponíveis no website da DJI a partir do dia 30 de abril e os preços finais do Phantom4 Advanced e do Phantom 4 Advanced+ vão rondar, respetivamente, os €1549€ e €1849.