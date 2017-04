Trotinete e bicicleta elétricas da Peugeot chegam a Portugal

A e-KICK e a e-BIKE eF01 são, respectivamente, uma trotinete e uma bicicleta elétricas e dobráveis. Segundo a marca, pretendem ser soluções complementares de mobilidade para centros urbanos com acesso restrito.

A e-KICK, que foi fruto de uma associação entre a Peugeot e a Micro, teve a sua apresentação há menos de um ano com o lançamento do Peugeot 3008 e encontra-se em comercialização desde o último trimestre de 2016. Esta trotinete de assistência elétrica pesa 8,5 kg, tem um guiador dobrável e os travões recarregam a bateria quando utilizados. A marca promete uma autonomia de 12 quilómetros e deslocações até 25 km/h.

Agora com o lançamento do Peugeot 5008, a marca apresenta a e-BIKE eF01. A bicicleta pesa 17 kg e tem um motor de 200 W. Além disso, possui um sistema de bloqueio central que permite uma dobragem em três movimentos, um mecanismo que memoriza a posição do selim e um quadro de alumínio. Para a bicicleta está prometida uma autonomia de 30 quilómetros e carregamento da bateria em 120 minutos, mas não há menção de que velocidades possa atingir.

Ambas recarregam em dockstations integradas no porta-bagagens dos novos SUV Peugeot 3008 (e-Kick) e 5008 (e-Kick e e-Bike) e a app MyPeugeot permite o controlo dos níveis de carga da bateria e autonomia, bem como obter informações meteorológicas e de navegação.

Os modelos estão disponíveis como equipamento opcional neste dois SUV da Peugeot e podem ser encomendados online através do Service Box da marca. Os preços são os seguintes: