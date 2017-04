Facebook mostra câmaras VR com novo design

As câmaras Surround 360 funcionam em cooperação com os headsets de realidade virtual e permitem captar mais detalhes e transmitir sensações mais realistas. O utilizador vai poder mexer a cabeça e espreitar dentro do filme, vendo-o de outro ângulo, como se fosse na realidade. A tecnologia “six degrees of freedom” ou 6DoF permite ao utilizador mover a cabeça para cima ou baixo, para a frente ou para trás ou para a esquerda ou direita e ainda assim continuar a ver o conteúdo em realidade virtual.

O segmento da realidade virtual conta com cerca de milhões de dispositivos vendidos em todo o mundo, mas o Facebook pretende investir mais de três mil milhões de dólares nos próximos dez anos para os tornar mais populares. A criação de conteúdos mais apelativos vai desempenhar um papel fundamental nesta aposta, sejam filmes, jogos ou outro tipo de vídeos, lembra a Cnet. Daí a importância de ter este tipo de câmaras, que abrem mais possibilidades aos criadores, e novo software.

Mike Schroepfer, CTO do Facebook, diz que quer que o utilizador tenha uma experiência fantástica de cada vez que colocar o headset na cabeça.

As câmaras Surround 360 originais custavam cerca de 30 mil dólares e ainda não se sabe quanto vão custar os novos modelos x24 e x6 apresentados esta semana.