Huawei P10 lite chega ao mercado português

A Huawei anunciou a chegada do irmão mais novo do P10 ao mercado nacional. O P10 lite tem um vidro curvo 2.5 D e um ecrã FHD de 5,2 polegadas. Vem equipado com um processador Kirin 658 de oito núcleos, 4 GB de RAM e traz o sistema operativo EMUI 5.1.

A bateria é de 3000 mAh e a Huawei refere, em comunicado de imprensa, que esta pode aguentar duas horas de visualização de vídeos com 10 minutos de carga. Um carregamento completo pode ser alcançado em pouco mais de 90 minutos, salienta a marca.

O P10 lite vem com uma câmara traseira de 12 MP e uma frontal de 8 MP.

O modelo está disponível nas cores Midnight Black, Platinum Gold e Pearl White com um preço de 349€.