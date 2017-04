Intel mostra SSD de próxima geração

A memória 3D XPoint é não volátil, ou seja, não se perde a informação quando se desliga, e consegue ser até quatro vezes mais densa do que a memória RAM. O custo por gigabyte é mais elevado do que nas memórias flash NAND atuais, mas é preciso notar que as velocidades conseguidas são também bastante superiores, especialmente no que diz respeito à latência e na escrita e leitura de pequenas quantidades de dados, noticia o The Verge.

O primeiro produto com esta nova tecnologia acaba de chegar ao mercado e é uma placa PCIe, com o mesmo standard NVMe das SSD atuais. Esta unidade tem 375 GB e chama-se Optane SSD DC P4800X, com um preço a rondar os 1500 dólares.

Este componente está virado para o segmento empresarial nesta fase e pode até implicar algumas alterações a nível de software, de forma a tirar o máximo partido das suas capacidades.