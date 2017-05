DJI Inspire 2, o drone dos ralis

Algumas das imagens mais impressionantes do WRC são captadas pelos drones da DJI, que tem três equipas a acompanhar grande parte das classificativas que constituem o mundial de ralis. Estivemos em Baldar, no Shakedown do Rali de Portugal, para conhecer melhor a mais recente máquina topo de gama do fabricante chinês, o Inspire 2.

Quando equipado com câmara e alguns dos extras que podem ser considerados essenciais para tirar máximo partido do drone, o Inspire 2 pode facilmente ultrapassar os 10 mil euros. Um valor muito superior ao preço do primeiro Inspire, o que demonstra bem que a DJI está a apostar em conquistar um segmento superior.

Em termos de características, o Inspire 2 bate toda a concorrência entre os drones “prontos a funcionar” para o mercado profissional.

Como alguns dos modelos Phantom e Mavic, o Inspire 2 utiliza tecnologia de transmissão proprietária da DJI que permite juntar a transmissão de vídeo, em direto e sem atrasos, ao sinal de rádio que controla o aparelho. O que significa que não é necessário montar qualquer sistema extra para captar e emitir o vídeo. Aliás, através da saída digital disponível no comando, é possível fazer transmissões em direto e em alta definição da imagem captada pela câmara do drone. A DJI comercializa duas câmaras com estabilizador (Gimbal) para o Inspire 2: a Zenmuse X4S com sensor de 1” (4K) e a Zenmuse X5S capaz de gravar vídeo em 5,2K. Esta última câmara utiliza um sensor Micro Quatro Terços, o que permite a mudar de objetiva, e tem modos de gravação CinemaDNG e Apple ProRes (dois formatos dedicados à produções profissionais, incluindo cinema). E para gravar nos melhores formatos em segurança há um novo sistema de armazenamento proprietário baseado em tecnologia SSD. O que aumenta ainda mais o custo de utilização – por exemplo, uma unidade de 120 GB custa 349 euros.

Mas o Inspire 2 tem mais câmaras. Câmaras dedicadas a detetar obstáculos e sensores de ultrassons e infravermelhos para fazer o mesmo. Sensores que estão instalados na zona frontal, na parte inferior e na parte superior do drone, o que significa que é possível evitar obstáculos mesmo quando o aparelho voa por baixo de elementos como pontes e árvores. Todos estes sensores são importantes para os vários modos automáticos que permitem seguir motivos sem o risco de chocar contra obstáculos que surjam durante o voo.

Na parte frontal há uma câmara fixa, estabilizada sob dois eixos, que transmite uma visão “na primeira pessoa”. Esta imagem faz com que o piloto do drone não perca a noção da posição do aparelho, isto porque a câmara dedicada à captura de imagem pode rodar 360 graus. Vários utilizadores relataram ter perdido o sentido de orientação com o Inspire 1 porque usavam a câmara de captura de imagem também para pilotar, conduzindo a acidentes. Com uma câmara só para pilotagem, o problema foi resolvido. De referir que o piloto pode, a qualquer momento, alternar entre as imagens da câmara do vídeo e da câmara de pilotagem, sendo também possível sobrepor as duas imagens.

Operador de câmara dedicado

Como o primeiro Inspire, é possível usar um segundo comando dedicado à câmara, ou melhor, ao Gimbal, o sofisticado estabilizador de três eixos que garante que os vídeos pareçam ter sido captados através de uma câmara instalada num tripé ou numa grua. E é este o método de controlo utilizado pelos operadores dos Inspire 2 ao serviço da equipa televisiva do WRC. Enquanto o piloto controla, a alta velocidade, os movimentos do drone, seguindo os automóveis a curta distância, o operador de câmara preocupa-se apenas com enquadramento. Um método que, segundo os operadores, é necessário para seguir carros a alta velocidade, que incluem voos rasantes. E, de facto, em Baltar verificámos que muitas vezes os drones voam a menos de um metro do carro.

A nossa experiência

Depois de passarem os carros mais importantes do WRC, a equipa da DJI deixou-nos pilotar o Inspire 2. Apesar da nossa relativa inexperiência, a segurança dos pilotos e dos espetadores nunca esteve em risco porque estivemos a usar um modo de aprendizagem, em que um experimente piloto da DJI tinha um segundo comando com prioridade. Ou seja, a qualquer momento o piloto “encartado” podia assumir o controlo do drone.

A experiência foi de apenas alguns minutos, mas foi suficiente para perceber como o Inspire 2 representa uma evolução significativa relativamente ao antecessor no que concerne à velocidade de resposta. Mesmo a alta velocidade – o Inspire 2 pode ultrapassar os 90 km/h – conseguimos mudar de direção rapidamente. E o mais impressionante é que, independentemente dos movimentos bruscos, a imagem da câmara mantém-se sempre estável. Depois, passámos para a posição de operador de câmara onde verificámos que o controlo do movimento do Gimbal está mais apurado. É relativamente fácil manter um carro de rali a alta velocidade no centro do enquadramento, o que nos parece ser o teste derradeiro. Podemos movimentar a câmara de modo mais lento ou muito rapidamente, mas o Gimbal faz com que estes movimentos sujam suaves, sem “saltos”. Mas o melhor é ver.