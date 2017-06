É este o smartphone com a melhor câmara?

E se acha as características indicadas impressionantes, o que vai pensar se lhe dissermos que o Asus ZenFone S até grava em formato RAW? Sim, como acontece nas câmaras profissionais. Pelo menos no papel, o novo smartphone da Asus parece ter tudo para convencer os entusiastas da fotografia. Características que foram muito salientadas na apresentação deste smartphone à imprensa portuguesa. Para André Gonçalves, responsável de comunicação da Asus em Portugal, «este smartphone tem melhor câmara que os topo de gama apesar de ter um preço muito inferior».

São 500 euros para um terminal que tem outras características interessantes além da câmara, com destaque para os 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento (expansível por MicroSD até 2 TB), processador Snapdragon 625, ecrã de 5,5” AMOLED Full HD (Corning Glass 5) e bateria de 5000 mAh. Bateria que segundo a Asus permite uma autonomia de dois dias de utilização intensiva.

Mas, como se percebe pela denominação do modelo, a fotografia é mesmo a funcionalidade que o fabricante de Taiwan mais pretende destacar.

A câmara principal, com estabilizador ótico de quatro eixos, tem acoplada uma lente com grande abertura (f/1.7) o que significa que, teoricamente, faz chegar mais luz ao sensor. O que é ainda reforçado pela grande dimensão de cada píxel do sensor Sony IMX362 de 12 MP. Esta câmara permite gravar vídeo em 4K e, como referimos, gravar fotos no formato RAW – imagem sem qualquer compressão.

A segunda câmara é usada para zoom, já que tem uma ampliação ótica de 2,3x. Tem também 12 MP, embora cada píxel seja mais pequeno, e uma lente com abertura f/2.6. A câmara “das selfies” tem 12 MP e abertura f/2.0.

Para garantir uma elevada velocidade de foco, a câmara principal recorre a luz laser e a píxeis com deteção de fase. Neste campo há uma novidade importante: segundo a Asus, 100% dos píxeis têm esta capacidade, o que significa que a câmara é capaz de medir a focagem em todos os pontos que constituem a imagem. Uma característica que nem está disponível em câmaras profissionais.

Os primeiros clientes a adquirir um Asus ZenFone Zoom S vão receber como oferta um mini-tripé da Manfrotto com cabeça rotativa (basta pressionar um botão para rodar a cabeça).

Especificações técnicas