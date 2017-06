Tablets MediaPad T3 da Huawei chegam a Portugal

A Huawei anunciou que os novos tablets MediaPad T3 já estão disponíveis no mercado nacional, com três opções de tamanhos diferentes e preços desde os 109,90 euros.

A Huawei reforçou a oferta no segmento de tablets em Portugal, com os novos MediaPad T3, indicados para profissionais e estudantes. Os aparelhos estão disponíveis com ecrãs de sete, oito ou dez polegadas. Para as crianças, a Huawei lançou o Kids Garden App, um espaço onde é possível colocar uma password e efetuar o controlo parental ao acesso às apps.

O MediaPad T3 7 tem um ecrã de sete polegadas, com resolução de 1024x600 pixéis, bateria de 3100 mAh e câmaras traseira e frontal de 2 MP. Além do sistema operativo Android 6.0, a marca aplicou a sua interface EMUI 4.1.

O segundo aparelho da gama é o MediaPad T3 8, com ecrã de oito polegadas e que promete uma autonomia de até 1,4 dias em utilização constante. O sistema operativo deste equipamento é o Android 7.0 e a interface da Huawei EMUI 5.1. Também o processador é melhor, um Snapdragon 425, com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. O último destaque deste modelo é o Microsoft Office pré-instalado, tornando-o uma boa ferramenta de trabalho.

Por último, o MediaPad T3 10, com um ecrã de 9,6 polegadas, mas desta vez com um processador A53 Quad-core a 1,4 GHz. Neste modelo, a resolução é de 1280x800 pixéis e a bateria de 4800 mAh, com uma câmara frontal de 2 MP e traseira de 5 MP.

Os preços são de 109,90, 179,90 e 199,90, respetivamente.