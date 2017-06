OnePlus 5 vai ter Snapdragon 835 e sistemas dual camera

A OnePlus confirmou finalmente as especificações e preço do novo OnePlus 5. O aparelho já pode ser encomendado e o destaque vai para o preço relativamente baixo.

A OnePlus faz jus à reputação e continua a oferecer um smartphone com características de topo de gama, embora os preços comecem apenas nos 480 dólares. O modelo OnePlus 5 tem um chassis de alumínio, Snapdragon 835, até 8 GB de RAM e um sistema de dual camera. A primeira versão, com 6 GB de RAM e 64 GB de espaço de armazenamento vai custar 479 dólares. Por 539 dólares, o utilizador pode comprar um modelo com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço para armazenamento, noticia o ExtremeTech.

Nenhuma das duas versões traz slot para cartões microSD para expandir o armazenamento e ambas têm um ecrã de 5,5 polegadas 1080p AMOLED. Estes modelos trazem também a já popular configuração dual camera, com a câmara secundária a ser usada para uma espécie de zoom digital. A câmara principal tem resolução de 16 MP e uma maior abertura, para permitir entrada de mais luz, enquanto a secundária oferece magnificação de 2x e uma resolução de 20 MP.

Estes aparelhos, com suporte dual SIM e Android 7.1, já podem ser pre-reservados, com o período de encomendas oficial a abrir no dia 27 de junho.