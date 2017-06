Vem aí a SNES Classic

O ano passado, o lançamento de um remake da NES Mini levou a uma rotura do stock. Aliás, o anúncio do fim de produção dessa consola "homenagem" levou aos preços do dispositivo disparassem no eBay. Provavelmente inspirada por esse sucesso, a Nintendo anuncia agora a SNES Classic. Esta consola mantém o mesmo formato plug-and-play do passado e basta ligar o cabo HDMI ao televisor e os dois comandos fornecidos para poder começar a jogar.

Ainda não se conhece a data de lançamento em Portugal, mas nos Estados Unidos, a SNES estará disponível a partir de dia 29 de setembro por 80 dólares (cerca de 71 euros), num pack com dois comandos.

Esta é a lista de jogos confirmados pela empresa: