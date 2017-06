MIT apresenta conceito de drone que também anda na estrada

Os cientistas do Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory desenvolveram este conceito e apresentaram até um modelo em miniatura, com oito drones com rodas, estradas e edifícios, como se fosse uma pequena cidade. Os investigadores criaram também uma solução de software que calcula quando é que o robô deve voar ou andar na estrada, de forma a gastar menos bateria, noticia o Recode.

«Um drone com rodas é muito mais móvel, enquanto apresenta apenas uma pequena redução no tempo de voo», refere Brandon Araki, que coordena o estudo. A solução permite poupar tempo ao voar, em caso de engarrafamento na estrada e poupa bateria quando não é necessário voar para chegar ao destino.

Empresas como a Uber ou a Kitty Hawk, com o apoio do co-fundador da Google Larry Page, estão a trabalhar em soluções semelhantes.

Veja o vídeo de demonstração do conceito.