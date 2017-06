Sony vai demonstrar reconhecimento facial 3D num Xperia

A SoftKinect desenvolveu o sistema e a tecnologia por trás da funcionalidade de reconhecimento facial 3D para autenticação biométrica que a Sony deve apresentar esta semana. A grande vantagem desta funcionalidade é que o reconhecimento não pode ser iludido com, por exemplo, uma fotografia do rosto do utilizador, nem com um modelo da cabeça impressa em 3D.

Até agora, as soluções de reconhecimento biométrico do rosto 2D ou da retina têm provado ser facilmente quebradas, mas o sensor de profundidade adicional trazido por esta novidade pode conferir-lhe o grau de segurança necessário, explica o Tech Crunch.

Outra vantagem deste tipo de reconhecimento é que o telefone pode, no limite, ser manipulado sem que sejam precisas as mãos do utilizador: basta ficar visível de frente para a câmara para conseguir desbloquear o equipamento e depois, por exemplo, usar o assistente de voz para fazer uma chamada.

A demonstração da Sony está marcada para o Mobile World Congress, em Xangai, ainda durante esta semana.