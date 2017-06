Luz de presença mostra notificações quando se recebe um e-mail

A Aumi Mini é um dispositivo virado para a realidade da Internet das Coisas: uma luz de presença, com ligação USB, que se “pendura” no Wi-Fi de casa e que suporta IFTTT para uma maior automatização no futuro.

A luz pode ser configurada para mostrar alertas sobre várias situações como a meteorologia, se o sinal do Wi-Fi estiver em baixo ou, sonho de qualquer workaholic, quando se recebe um e-mail, noticia o The Verge.

Existe uma app que pode ser usada para configurar parâmetros como a cor, brilho e os modos de iluminação. O aparelho tem ainda um sensor de movimento e pode ser configurada para só se acender se alguém estiver de passagem.

Os criadores já passaram o objetivo a que se propunham no Kickstarter, mas os utilizadores ainda podem reservar um destes aparelhos por 24 dólares.