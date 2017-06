Canon 6D Mark II não grava vídeo em Ultra Alta Definição

A Canon acabou de anunciar que vai atualizar o modelo 6D, a câmara mais barata com Full-Frame da marca. A EOS 6D Mark II, terá um conjunto de melhorias, relativamente ao modelo anterior, capazes de oferecer melhores opções de conectividade, maiores resoluções, um maior alcance dinâmico e um autofocus mais rápido. No entanto, aqueles que quiserem filmar vídeo em resoluções superiores a 1080p continuam obrigados a optar pelos modelos mais avançados deste fabricante.

No modelo, vai estar presente um novo sensor CMOS de 26,2 megapíxeis bem como alguns dos componentes mais avançados da empresa, como o processador de imagem DIGIC 7. Estes permitem a captura contínua de 6,5 fotos por segundo. No entanto, há uma concessão a fazer: o disparo está limitado a 150 fotos no caso de JPEG e 21 no caso de RAW, explica o TheNextWeb.

O ISO nativo também foi aumentado para 40.000, o que dá ao utilizador uma maior margem de manobra em cenários com pouca luz. A nível de focagem automática, a câmara utiliza um novo sistema de 45 pontos de focagem e a tecnologia Dual Píxel CMOS.

O monitor agora é tátil e ajustável, a marca salienta no comunicado, a capacidade para ajustar o foco com um toque que pode ajudar a fotografar em ângulos mais desafiantes.

Existem também ligações através de Wi-Fi e Bluethooth que permitem não só transferir imagens para dispositivos móveis mas também controlar a câmara de forma remota através destes. Além disto, o GPS integrado é capaz de identificar, de formar automatizada, o local de captura das fotos.

A má notícia é para os profissionais que estavam a espera de capacidade para gravar em 4K. A câmara só é capaz de fazer vídeo a 1080p e 60 fps.

Ainda não existem informações relativas aos preços para Portugal, mas de acordo com alguns sites internacionais o preço para a 6D Mark II deverá rondar os 1,999 dólares (1753 euros).