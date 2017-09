Em direto: iPhone 8, iPhone X e as outras novidades da Apple

Atualizações em direto

19:55 E acaba com Tim Cook a pedir um aplauso para todos os funcionários da Apple e a convidar os jornalistas a irem experimentar os dispositivos.

19:53 Tim Cook parece estar a encerrar o evento com a afirmação: «Acho que Steve Jobs teria orgulho no trabalho que estamos a fazer»

19:50 O iPhone X custa 999 dólares (a versão 64 GB) e está disponível a 3 de novembro (encomendas a 27 de outubro). Existe uma versão de 256 GB (não foi revelado o preço)

19:44 E claro, há novos acessórios, neste caso o “Air Power” uma base que permite ligar, por exemplo, um iPhone e Apple Watch em simultâneo. Um produto que só sai para o próximo ano.

19:42 A câmara frontal está melhorada para Selfies e voltamos ao processador que é o mesmo que está no iPhone 8, o A10 Bionic – com tudo aquilo que já referimos.

A Apple diz que a bateria dura mais 2 horas de autonomia em relação ao iPhone 7. E, como seria de esperar, também suporta o carregamento sem fios.

19:40 E vamos às câmaras do X. Atrás, duas de 12 MP com aberturas de F/1.8 e F/2.4 – iguais às do iPhone 8. E há estabilização ótica para ambas as câmaras – algo que até agora, só o V30, da LG, e o Note 8, da Samsung, tinham

19:36 O chefe do software da Apple continua a demo (tudo a correr bem) e ver vídeo no ecrã do X parece ser uma experiência muito boa. Os swipes de navegação funcionam sem problemas, mas vão implicar alguma habituação por parte dos utilizadores.

E vemos uma demonstração da aplicação de efeitos de Realidade Aumentada sobre a face de Federighi. Engraçado, mas a Sony já faz isto há dois anos!

Melhor é a utilização dos tais Animoji dentro do Messenger. Antecipam-se muitas gargalhadas!

19:33 Vemos a primeiro demo Live do iPhone X e FALHA o reconhecimento da face! Por duas vezes. Só à terceira é que a cara de Craig Federighi é reconhecida. Perigos das demos feitas ao vivo!

19:32 A captação da face pode, conforme dissemos no nosso Facebook Live, dar lugar aos Animoji – emojis onde é utilizada a face de cada um de nós! A personalização vai dar lugar a experiências dentro do Apple Messages e, até, em outras aplicações.

19:30 A Apple diz que a estatística de uma pessoa com uma cara semelhante à nossa de desbloquear o iPhone X é de 1 num milhão!

19:22 O ecrã suporta HDR 10 e tem a maior densidade de píxeis (458 ppp) alguma vez colocada num iPhone. E não há botão Home! Um swipe no ecrã, feito debaixo para cima, permite navegar na interface. Simples!

19:20 É totalmente revestido de vidro e o ecrã vai até aos limites do chassis. Está disponível em prata e em negro. O ecrã, de 5,8 polegadas, chama-se Super Retina Display (que falta de imaginação) e é o maior alguma vez incorporado pela Apple num iPhone e, claro, é OLED (também uma estreia no iPhone).

19:25 Não há botão Home para a impressão digital. Mas há o Face ID. A câmara frontal (a tal que também tem infravermelhos) lê a face do utilizador e desbloqueia o telefone. São muitos sensores a trabalhar em simultâneo para garantir que o sistema funcione corretamente. Para isso foi criado um motor, que está no processador, o neural engine, que faz 600 mil operações por segundo para o reconhecimento da face. São, basicamente, dois núcleos dentro do processador do X que estão a processar a face.

19:19 Igual às imagens que estavam na Internet. Aqui está o iPhone TEN (o X é o dez em inglês)

19:17 E a frase clássica «One More Thing» volta aos eventos da Apple e para quê? Para mostrar um novo iPhone que este será, ao que tudo indica, revolucionário.

19:16 E os preços são 699 dólares para o iPhone 8 e 799 dólares para o Plus. As encomendas começam a 15 de setembro e as vendas a 22 de setembro

19:14 E, finalmente, há carregamento wireless nos iPhone. Ou seja, é só encostar o telefone às superfícies próprias e esperar que o sistema carregue. Ou seja, não é preciso ligar cabos. Mas, calma, os iPhone continuam a ter entrada para o carregador :o)

19:10 Ambas as câmaras do iPhone 8 Plus têm estabilização ótica para garantir que não há imagens tremidas quando a luz na cena é reduzida. No iOS 11 há, também, novas funcionalidades relacionadas com as câmaras. O Portrait Lightning, por exemplo, que vai ter efeitos concebidos para melhorar as fotos de retratos.

19:08 E agora as câmaras. Os iPhone 8 têm um novo sensor maior que permite, claro, deixar entrar mais luz. Na realidade, mais 83% que o sensor anterior. São 12 Megapixéis de resolução e tecnologias que permitem, segundo a empresa, ter melhores cores e maior pormenor.

O iPhone 8 Plus, tem uma câmara dupla (cada uma com 12 MP) e novos sensores. As aberturas das câmaras são de F 1.8 e F 2.8. E é mostrada uma foto feita em LISBOA! Ou seja, o iPhone 8 já se passeou por cá

19:06 Mantém-se o botão Home nestes terminais. Ou seja, são muito semelhantes aos atuais. O sistema de som foi melhorado e a Apple diz que o sistema toca 25% mais alto que os anteriores. Aliás, voltando ao processador, a empresa diz que este componente é mais rápido 25% do que o A10 (que está nos iPhone 7)

19:01 O iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Ecrãs de 4,7 e 5,5 polegadas – nada de novo aqui. A confirmar os rumores, não há metal. Há vidro a revestir os terminais. Os dispositivos estreiam um novo processador: o A11 Bionic. Um componente com 6 núcleos. O mais rápido alguma vez desenhado pela Apple.

19:00 Sim, chama-se iPhone 8! E há dois novos iPhones. O mais pequeno só tem uma câmara traseira. O maior, o Plus, tem a câmara dupla. E há mesmo uma nova cor, parece cobre. Os telefones estão mais arredondados. E aí vem o Phil Schiller, dar os pormenores.

18:56 Tim Cook regressa e este é o momento do iPhone. O CEO da Apple está a revisitar as versões e o impacto do smartphone criado pela empresa. Fala-se da interface multitoque, da Siri, da TouchID e, claro, das apps

18:54 A Apple TV vai custar 179 dólares (32 GB) e as encomendas começam no dia 22 de setembro (as encomendas a dia 15)

18:43 E aí está: a versão 4K da Apple TV. Finalmente! E entra Eddy Cue, senior vice president of Internet and services, para fazer a visita guiada do produto.

A Apple TV suporta HDR 10 e Dolby Vision. Dois dos formatos usados pela indústria de produção de conteúdos. A Apple mostra um trailer do próximo filme da série "Homem Aranha".

Como seria de esperar, a nova caixa da Apple tem o processador A10X (que já está no iPad Pro mais atual) e a versão mais recente do TV OS - o sistema operativo da Apple TV.

E é anunciado que a Apple TV vai ter, finalmente, o serviço Amazon Video (há muito pedido pelos utilizadores). O preço dos filmes no iTunes em 4K vai ser igual ao das versões em HD. Ou seja, se é cliente do serviço e já comprou um título em HD, vai ter direito à versão 4K sem custos adicionais.

18:41 «E agora é a vez de falarmos sobre a Apple TV», diz Tim Cook que está de regresso ao palco

18:40 O relógio chega a Portugal dia 15 para encomendas e dia 22 para compra. A versão disponível em Portugal não tem 4G

18:36 O Apple Watch 3 tem novas cores (a versão Nike, também) e novas pulseiras muito coloridas. Ou seja, há personalização para todos os gostos.

O relógio vai custar 329 dólares e 399 dólares (versão 4G)

18:34 O relógio é, segundo a Apple, 70% mais rápido que o anterior. Um teste de ligação, com uma funcionária da Apple que está a fazer Paddle Surf, revela uma qualidade surpreendente no áudio do microfone do relógio

18:31 O Apple Watch 3 tem 4G (ligação a redes móveis), integração com a Siri (assistente pessoal), é à prova de água e tem um novo processador mais eficiente para lidar com as novas funcionalidades. O relógio também vai permitir receber/e fazer chamadas - isto com um SIM eletrónico (bastante pequeno). O relógio também tem altímetro. O relógio é do mesmo tamanho do anterior.

18:29 O WatchOS 4 (o sistema operativo do relógio) é lançado a 19 de setembro

18:27 O Apple Heart Studio é um estudo feito com Standford Medicine que vai utilizar os dados do Apple Watch para conhecer novos comportamentos cardíacos.

18:25 A app que está ligada ao sensor cardíaco vai ser melhorada para poder dar informações mais precisas sobre o comportamento do coração durante o exercício físico. Uma nova funcionalidade vai avisar o utilizador sempre que exista um nível de ritmo cardíaco acima do normal. Em repousou ou em atividade.

18:22 Todas as mensagens são dirigidas a Tim Cook e contam histórias pessoais sobre como o relógio mudou a vida a estas pessoas. Tudo na primeira pessoa. Um bom vídeo, como é habitual na Apple ( e em várias línguas... começou e acabou em Português do Brasil). E Tim Cook volta ao palco que chama Jeff Williams, COO da Apple

18:21 Cook continua. Diz que os utilizadores do Apple Watch têm um índice de satisfação de 97%. E vamos ver um vídeo com histórias de utilizadores.

18:19 E Tim Cook regressa e vamos aos produtos. O primeiro é o Apple Watch. Cook diz que a segunda versão do relógio cresceu 50% de um ano para o outro. E o relógio da Apple, segundo a empresa, já é número 1 no mercado.

18:07 Uma palavra para as vítimas dos recentes desastres naturais que estão a afetar os Estados Unidos

18:05 «Steve Jobs adora dias como este, quando podia mostrar novos produtos e inovação ao mundo». «A visão de Steve Jobs vive aqui, no Apple Park, e em toda a Apple. Hoje e para sempre» - Tim Cook

18:04 «Adoro ouvir a voz dele. E é justo que seja o Steve a inaugurar o seu anfiteatro». Tim Cook está claramente emocionado à medida que vão passando fotos de Jobs no ecrã

18:02 A voz de Steve Jobs enche o anfiteatro que está de luzes apagadas. É o primeiro tributo ao icónico fundador da empresa. Palavras sobre a importância de sermos «verdadeiros com que somos». As palmas recebem agora Tim Cook

18:01 As imagens mostram os jornalistas de todo o mundo (ou quase, não há nenhum português entre os convidados). E os Beatles continuam a tocar

18:00 E o evento abre com um vídeo impressionante a mostrar o Steve Jobs Theater ao som de Beatles (que fazem parte do catálogo da Apple). «All you need is love" toca à medida que entramos no auditório

17:55 A emissão do evento em direto está prestes a começar já se ouve música de fundo e o logótipo muda de cor. O evento vai realizar-se na nova sede da Apple. O edifício ainda não está ocupado e em breve os funcionários vão começar a mudar-se

17:40 Supostamente, cada uma das 1000 cadeiras do Steve Jobs Theater terá custado mais de €10000!

17:30 O Face ID é o rumor que mais tem dado que falar entre os jornalistas que já chegaram ao Apple Park para a apresentação e que têm comunicado via redes sociais. A principal dúvida: como é que a Apple vai conseguir usar um sistema reconhecimento facial de forma eficiente e segura independentemente das condições ambiente? Considerando como funcionam as tecnologias de reconhecimento facial atuais, a Apple vai ter de inovar bastante para conseguir tornar este sistema eficiente q.b. para substituir o Touch ID. Não esquecer, no entanto, que o Face ID é ainda um rumor.

17:00 As nossas primeiras impressões em direto no Facebook Live

16:30 Imagens captadas por drone das novas instalações da Apple, onde vai decorrer a apresentação

16:15 A loja da Apple já está fechada para atualizações. Um sinal claro que vão aparecer novos produtos.

As previsões

Faltam horas para o lançamento do novo iPhone. Uma apresentação que tem sido aguardado com muita expetativa pelos fãs, não fosse este o iPhone que celebra o décimo aniversário do aparelho e o primeiro a ser apresentado na nova sede da Apple, mais propriamente no auditório Steve Jobs

As expetativas estão muito altas. Ao contrário do iPhone 7, que não revelou uma grande evolução relativamente ao anterior, os fãs estão à espera que a nova versão represente uma das maiores evoluções de sempre. A apresentação está marcada para amanhã na nova sede da Apple, na Califórnia, pelas 10h (18h em Lisboa). A localização será, aliás, o primeiro fator de interesse porque esta apresentação será o primeiro evento público que vai levar centenas de jornalistas ao Apple Park: o edifício principal tem a forma de um disco voador gigante e está integrado numa área de 70 hectares. Estima-se que o Apple Park terá um custo total próximo dos 4 mil milhões de euros quando ficar terminado lá mais para o final do ano. Um valor aparentemente absurdo, mas que representa pouco mais de 2% das reservas financeiras da Apple, que já estarão acima dos 180 mil milhões de euros.

O fator sentimental também não vai ficar de fora porque o evento vai servir para inaugurar o Steve Jobs Theatre, um auditório com capacidade para 1000 pessoas localizado num dos pontos mais altos do Apple Park. Aliás, muitos acreditam que Tim Cook vai aproveitar o momento para prestar tributo a Steve Jobs e que o novo iPhone de topo seja dedicado ao fundador da Apple.

iPhone X, dizem os rumores

Como é habitual, os rumores sobre o próximo, ou próximos, iPhone, começaram logo após o lançamento dos iPhone 7. Alguns até antes porque muitos especialistas em assuntos Apple davam como garantido que Tim Cook, o líder da empresa, estaria a guardar todos os trunfos para o modelo comemorativo do 10º aniversário do aparelho. E há várias pistas que parecem comprovar isso mesmo, a começar pela evolução pouco significativa das versões “7” relativamente às versões “6s”. A política da Apple tem sido melhorar o desempenho nas versões “S” e alterar significativamente o design nas versões com direito a um número novo. Por isso, as versões “7” deveriam, segundo esta política, ser bem diferentes das anteriores, o que não aconteceu.

Até recentemente, o próximo iPhone tem sido, naturalmente, identificado nos rumores com a denominação “8”. Mas informações encontradas no iOS 11, o próximo sistema operativo da Apple para o iPhone e iPad, permitem antecipar várias funcionalidades e uma nova denominação: “iPhone X”.

O “X” até parece fazer sentido porque pode ser lido como “dez”, uma referência ao aniversário. Também pode ser a forma de a Apple indicar que este modelo vai representar uma evolução maior que o habitual. Há também quem diga que o “X” vai ser o primeiro de uma nova linha do iPhone, posicionada acima dos modelos comuns, que vão continuar a ser distinguidos pelos números. Finalmente, “X” pode, simplesmente, estar a ser usado para esconder a verdadeira denominação do modelo.

Sem botão Home?

É o iPhone X que deverá apresentar as inovações mais interessantes e mais propagadas pelos rumores. A começar por um ecrã que ocupa praticamente toda a frente do aparelho (“edge to edge”). Diferentes fontes junto dos fornecedores da Apple dão como garantido que este ecrã é do tipo OLED, o que permite cores mais vivas e maiores níveis de luminosidade e contraste. Uma tecnologia que alguns dos maiores concorrentes da Apple, com destaque para Samsung e LG, já usam há alguns anos nos smartphones das gamas mais altas.

Com um ecrã tão grande deixa de haver espaço para o botão Home. Este é um dos rumores mais interessantes e, também, a característica mais disruptiva. É que o botão Home faz parte do iPhone desde a primeira versão e tem evoluído em termos de funcionalidades. Uma das mais importantes é a autenticação através da leitura de impressões digitais (Touch ID). Ora, se o botão Home desaparecer, como é que estas funcionalidades vão ser garantidas? Neste campo, o rumor mais persistente aponta para um botão Home virtual, situado por baixo do ecrã. Ou seja, o botão Home deixa de existir fisicamente, mas pode ser acedido com o toque sobre uma zona específica do ecrã. Mas há fontes que indicam que a tecnologia para reconhecer impressões digitais deste modo ainda não está pronta ou, pelo menos, não garante a fiabilidade exigida pela Apple. A alternativa parece ser um novo sistema de autenticação biométrica baseado em reconhecimento facial, que deverá ter um nível de sofisticação e segurança nunca antes visto em dispositivos móveis. Um sistema que recorre a sensores para fazer reconhecimento a três dimensões, evitando assim que possa ser ludibriado com a apresentação de fotos dos utilizadores – um problema que tem sido associado a outros dispositivos que recorrem a reconhecimento facial.

A confirmar-se, este sistema substituirá o Touch ID não são na funcionalidade de desbloqueio do telemóvel, mas também para fazer pagamentos via Apple Pay. Diz-se que o reconhecimento facial será tão sofisticado que será capaz de reconhecer o utilizador em menos de um segundo, mesmo sem luz ambiente e a partir de uma grande variedade de ângulos.

Design premium

Toda a gente sabe a importância que a Apple dá ao design. O iPhone X deverá abandonar o corpo de alumínio, que tem sido a opção da marca para o iPhone desde 2012, e adotar um corpo em vidro – neste aspeto, é um regresso ao passado, já que o iPhone 4 usava este material. Uma opção para ajudar a distinguir ainda mais o X, que deverá ter um ecrã de 5,8 polegadas, dos outros dois modelos esperados, o iPhone 8 (ecrã de 4,7 polegadas) e o iPhone 8 Plus (5,5 polegadas). Ao contrário do X, que deverá usar um ecrã OLED, os 8 e 8 Plus deverão continuar a utilizar um ecrã LCD. É importante referir que apesar de se esperar que o X tenha o maior ecrã, as informações indicam que este modelo premium será mais pequeno que o iPhone 8 Plus em consequência de o ecrã ocupar praticamente toda a frente do aparelho.

No X espera-se que a parte inferior do ecrã também seja usada para apresentar funções contextuais, um conceito semelhante à Touch Bar do MacBook Pro. O que poderá ser usado para navegar mais facilmente pelos diferentes menus e para apresentar atalhos para as funcionalidades mais utilizadas. No limite, esta barra pode substituir por completo o botão Home. Mas há muitas dúvidas quando a esta escolha, já que poderia criar um modo de utilização diferente no X relativamente aos outros iPhone, o que não parece ser compatível com a uniformidade que a Apple pretende sempre oferecer nas suas interfaces.

Desempenho

Já se sabe: cada geração do iPhone traz melhorias importantes no desempenho. Regra que vai continuar a ser aplicada. Neste aspeto, a grande novidade deverá ser um novo processador, o A11, o primeiro da Apple a ser produzido a 10 nanómetros – deverá ser fabricado em Taiwan pela TSMC, um dos maiores fabricantes de processadores do mundo. Transístores mais pequenos permitem aumentar a velocidade e/ou reduzir o consumo energético. E o maior desempenho será importante para que os novos iPhone sejam os primeiro da Apple a integrar funcionalidades de Realidade Aumentada. Uma tecnologia que Tim Cook já disse ter o potencial para ser tão revolucionária quanto o primeiro iPhone. Espera-se que a câmara frontal inclua capacidade de medir a profundidade (3D) para que seja possível misturar elementos digitais com elementos reais captados pela câmara.

As funções de Realidade Aumentada podem até dar origem a um hub de aplicações e funcionalidade, do mesmo modo que foi feito para o iHealth. Talvez esta componente seja uma parte importante do iOS 11, a nova versão do sistema operativo que deverá ser lançada em simultâneo com os novos iPhone.

A nova câmara frontal deverá ser usada para uma nova funcionalidade que tem vindo a ser designada por “Animoji”: a imagem captada em 3D pela câmara é usada para criar emojis animados que mimetizam as expressões dos utilizadores. A confirmar-se, esta funcionalidade tem o potencial para mudar a forma como, por exemplos, os utilizadores trocam mensagens.

O rumores mais credíveis

- Chegada ao mercado no final de setembro

- Três versões: 4,7, 5,5 e 5,8 polegadas: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

- Versão “X” com ecrã OLED com moldura muito fina

- Barra inferior do ecrã para funções contextuais e comandos diretos

- Touch ID (reconhecimento de impressões digitais) nos iPhone 8 e reconhecimento facial no iPhone X

- Processador A11 com mais desempenho e menor consumo energético

- Sistemas de duas câmaras com estabilização ótica (montadas na vertical)

- Câmara frontal com capacidades 3D para suportar aplicações de Realidade Aumentada

- Suporte para carregamento sem fios (pelo menos na versão X)

- Suporte para o standard USB Tipo C (através da porta Lightning, que se mantém)

- Certificação IP68 (mergulho até 1,5 metros durante 30 minutos)

- Novo sistema háptico: ecrã com vibrações mais complexas que permitem ao utilizador sentir melhor onde toca e como está a alterar as opções

- O Phone X deverá ter um preço próximo ou mesmo superior a 1000 euros