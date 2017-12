Cartões de 64 GB só chegam à Nintendo Switch em 2019

As previsões iniciais da Nintendo apontavam para meados de 2018 como data de chegada para os cartões de 64 GB à Switch. Agora, o The Wall Street Journal, avança que a empresa está a resolver algumas questões técnicas e que estes cartões só devem chegar em 2019.

A entrada em cena de cartões com mais capacidade vai permitir a criação de jogos com mais detalhes e mais intensos. Neste momento, a consola suporta cartões até 32 GB de memória.

Refira-se que jogos como Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild já ajudaram a Nintendo a vender mais de dez milhões de Switch, desde o lançamento em março deste ano.