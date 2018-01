Aspiradores Roomba vão conseguir mapear o sinal Wi-Fi em casa

A próxima atualização da app da Roomba vai estrear a Wi-Fi Map Coverage. Os robôs-aspirador compatíveis com a app vão conseguir desenhar um mapa das divisões da casa e mostrar onde o sinal de Wi-Fi é mais fraco ou mesmo inexistente. Uma vez que estes aspiradores podem ser controlados através do wireless, esta informação é importante para se perceber se o Roomba ficou fora do alcance, explica o The Verge.

Assim que o Roomba começar a aspirar, vai começar a fazer este mapeamento e o utilizador vai poder, depois, na app, alternar entre o mapa da cobertura de sinal e o Clean Map, que mostra as zonas da casa por onde o aspirador já passou.

Nesta fase, a solução vai estar em testes para um grupo restrito de 100 a 200 utilizadores e apenas nos EUA, mediante uma inscrição prévia no programa iRobot Beta. O sistema só deve estar disponível para os aspiradores da série Roomba 900 que, para já, são os únicos que suportam a funcionalidade de mapeamento.