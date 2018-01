HiSense prepara televisores com Amazon Alexa

O terceiro maior fabricante de TVs planeia integrar o assistente pessoal Alexa em alguns modelos que vai colocar no mercado este ano. Os primeiros aparelhos devem ser vistos na CES.

Ainda não há detalhes sobre quais os modelos da HiSense que irão receber o sistema Alexa, mas já se sabe que o modelo de cem polegadas 4K laser TV vai ser um deles. A fabricante pretende integrar o assistente pessoal em alguns dos novos modelos que vai colocar no mercado este ano. O Alexa vai servir para reproduzir músicas, fazer o controlo inteligente de alguns aparelhos domésticos e pode vir a ter algumas funcionalidades alargadas com recurso a software e hardware de terceiros, noticia o The Verge.

A HiSense já explicou que o Alexa vai também permitir que o utilizador, por exemplo, ajuste o volume ou mude de canal através de comandos de voz.

Recorde-se que a LG também planeia apresentar televisores OLED com o Google Assistant.