Samsung prepara óculos inteligentes e wearable para tratar pulmões

O C-Lab é a iniciativa da Samsung que permite aos seus funcionários desenvolverem projetos pelos quais se sintam apaixonados, além do seu trabalho atual na empresa. Depois de serem apresentados, a Samsung decide se irá torná-los produtos da marca, projetos independentes ou, simplesmente, suspender os trabalhos. A iniciativa foi lançada em 2012 e já se tornou rotineira a apresentação de algumas ideias durante a CES, em Las Vegas.

Este ano, segundo a Cnet, serão apresentados três trabalhos: uns smart glasses que ajudam quem tem dificuldades de visão, um aparelho inteligente que ajuda na recuperação dos pulmões e uma coluna portátil de som direcional.

O GoBreath parece um inalador convencional, mas diferencia-se porque está ligado a uma app que ensina os pacientes com danos pulmonares a respirar melhor para ajudar na recuperação pós-cirurgia. A evolução da recuperação pode ser consultada na app pelo paciente e pelos médicos, podem ser enviados lembretes e alertas através de um serviço na cloud e de um portal Web.

Por outro lado, o C-Lab vai trazer ainda os óculos inteligentes Relúmĭno, destinados a pessoas com visão reduzida. Os óculos também se emparelham com um telefone e projetam imagens de vídeos, processadas pelo smartphone. As imagens aparecem a pairar mesmo em frente aos olhos dos utilizadores, sendo mais fáceis de ver do que os objetos ou conteúdos na vida real.

Por fim, há indicações de que será apresentada a S-Ray, uma coluna portátil e direcional.