O novo autónomo da Toyota vê melhor: até 200 metros em qualquer direção

O Platform 3.0 vai ser mostrado na CES e é basicamente um Lexus LS 600hL equipado com sensores LIDAR, radar e câmaras que lhe permitem ver até 200 metros em qualquer direção, a 360 graus. O LIDAR da Velodyne, por exemplo, permite ao veículo ver “apenas” até 120 metros, enquanto o sistema LIDAR mais popular, o VLP-16 Puck tem um alcance de 100 metros.

A Toyota explica que também trabalhou na parte estética, com uma melhor integração das câmaras e sensores no design do veículo.

A produção destes carros vai arrancar durante a primavera e sabe-se que alguns destes carros vão ter o formato de dois volantes que a Toyota Research Institute já mostrou no verão passado, noticia o The Verge.

Segundo alguns analistas de mercado, a Toyota está algo atrasada face a outros fabricantes como a Ford, a GM, a Daimler ou a BMW no que diz respeito à corrida pelos veículos autónomos.