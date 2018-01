DJI lança dois novos estabilizadores Gimbal

Os Osmo Mobile 2 e Ronin-S são as novas apostas da DJI para a estabilização de telemóveis, câmaras DSLR e mirrorless. Estes aparelhos conferem mais opções aos consumidores, produtores profissionais e fotógrafos na altura de captar imagens ou vídeos.

O Osmo Mobile 2 é dedicado a smartphones, tem uma estrutura leve e permite controlos bastante simplificados. Há mais bateria e funcionalidades inteligentes para partilha das histórias captadas. O estabilizador permite captar panorâmicas com facilidade e integra o gimbal de três eixos para cancelar o movimento e guardar um vídeo estável, mesmo que o utilizador esteja a tremer muito. Há ainda tecnologia SmoothTrack que deteta e compensa o movimento do utilizador. A captura pode ser feita na vertical ou na horizontal e destaque para os controlos mais simples e para o slider que permite o controlo a partir do manípulo. O Osmo Mobile 2 traz a app DJI GO que permite criar conteúdos apelativos, de aspeto profissional, automaticamente.

Por outro lado, a DJI vai trazer ainda o Ronin-S, o seu primeiro estabilizador para câmaras DSLR e mirrorless que pode ser usado apenas com uma mão. Disponível em dois tamanhos diferentes e que integra a tecnologia de gimbal de três eixos e que também permite a captura de vídeos e fotos sem tremores.

Este aparelho foi desenhado para ser fácil de configurar e usar. Segundo o comunicado de imprensa, o Ronin-S tem um design confortável e ergonómico que ajuda a captar movimentos cinematográficos de várias posições, sem obstruir o display da câmara. O estabilizador traz também as tecnologias inteligentes da DJI para gestão de bateria, que pode ser trocada durante a operação sem interrupções na operação.

O Osmo Mobile 2 vai custar cerca de 140 libras e estará disponível em pré-compra nas lojas da Apple a partir de 23 de janeiro, chegando depois ao site oficial da DJI e revendedores autorizados em fevereiro. Quanto ao Ronin-S, ainda não há indicações de preço.