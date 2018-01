Intel demonstra primeiros processadores Core com tecnologia gráfica da AMD

Há uns anos poucos acreditariam que a Intel e a AMD se juntariam para laçar um processador com tecnologia das duas empresas. Depois das notícias do acordo, eis a concretização. A Intel está a demonstrar os seus novos chips na CES, a maior feira de eletrónica de consumo dos Estados Unidos, que decorre em Las Vegas.

Os novos processadores juntam chips Core de oitava com chips gráficos RX Vega M. A Intel vai oferecer duas séries: processadores para portáteis, com módulos RX Vega M GL, e para PC de secretária compactos, com RX Vega M GH. Como seria de esperar, a versão para portáteis (GL) utiliza frequências mais baixas e tem menos capacidade (20 unidades computacionais, 931 a 1011 MHz) que a versão para PCs de secretária (26 unidades computacionais, 1063 a 1190 MHz).

A variante GL vai ser associada a processadores Core i5 e i7 e a versão GH só vai ser anexada a processadores Core i7.

De acordo com os benchmarks apresentados pela Intel, os novos processadores para portáteis vão conseguir um desempenho superior às máquinas equipadas com processadores Core i5/i7 equivalentes e placas gráficas dedicadas GeForce GTX 1050. Mais 40% de performance a jogar Hitman.

As capacidades das variantes GH é ainda mais impressionante: 10% mais desempeno que máquinas equivalentes com placas gráficas dedicadas GeForce GTX 1060.

A confirmar-se estes números, significa que estes novos processadores conseguem fluidez a jogar títulos exigentes em Full HD, dispensando placas gráficas dedicadas.

Os novos processadores Intel mantém o processador gráfico integrado Intel HD 630 para garantir menor consumo energético sempre que não é necessário recorrer à aceleração 3D. Ou seja, o sistema é capaz de comutar automaticamente entre o processamento gráfico Intel e AMD de acordo com as necessidades.