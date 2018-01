Nissan apresenta tecnologia para cérebro comunicar com o carro

A Nissan Brain-to-Vehicle (B2V) interpreta os sinais do cérebro do condutor para auxiliar na condução e ajudar os sistemas manuais e autónomos do automóvel a aprender com o condutor. Segundo o comunicado de imprensa, esta tecnologia única promete tempos de reação mais reduzidos e sistemas que se adaptam para maximizar o prazer de conduzir. O fabricante automóvel japonês planeia mostrar este sistema em detalhe durante a CES deste ano. O B2V tem duas grandes vertentes: prever e detetar. A previsão acontece quando o cérebro do condutor começa a programar um movimento como rodar o volante ou pressionar o pedal do acelerador, estas tecnologias de assistência podem iniciar a ação mais rapidamente. A vertente da deteção surge ao detetar e avaliar o desconforto do condutor e o sistema alterar a configuração ou o estilo de condução caso se encontre em modo autónomo.