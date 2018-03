Rimac mostra supercarro elétrico que vai dos 0 aos 100 km/h em 1,85 segundos

O supercarro da Rimac tem um motor com 1914 cavalos que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,85 segundos. Recorde-se que o Tesla Roadster consegue a mesma façanha em 1,9 segundos.

A Rimac já apresentou o Concept One em 2012, que prometia quatro motores, com um total de 1073 cavalos. Agora, é a vez do Concept Two, apresentado este ano em Genebra, e que promete uma autonomia de 640 quilómetros com uma bateria de 120 kWh. Segundo o The Verge, a Rimac promete ainda uma velocidade máxima de 415 km/h e a capacidade de chegar aos 160 km/h em apenas 4,3 segundos.

Além de ser rápido e com uma grande autonomia, o veículo traz também tecnologia de reconhecimento facial para destrancar as portas e para o arranque. O Concept Two vai ter oito câmaras, um ou dois sensores LIDAR e promete autonomia de Nível 4.

A empresa garante a construção de 150 unidades deste concept car, um acréscimo significativo face às oito cópias do Concept One, embora ainda não tenha adiantado o preço de cada uma.