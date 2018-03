FX503, novo portátil de gaming da Asus é compacto e potente

O novo portátil de gaming da Asus tem um desing curvo e um teclado retro iluminado em tons de vermelho com N-key rollover. O computador é fino, com um perfil de 2,4 centímetros, e leve, com 2,3 quilos de peso.

O FX503 vem com um processador Intel Core i7-7700HQ e uma placa gráfica Nvidia GeForce GTX que pode ir até 1060, com 6 GB de GDDR5 VRAM e suporta o DirectX 12. No interior, há um sistema de arrefecimento com tubos de dissipação em cobre e um sistema de duas ventoinhas para arrefecer o processaodr e a placa gráfica de forma independente, estando ainda disponível a opção Fan Overboost para maximizar a eficiência. O sistema de armazenamento é facilmente acessível, bastando desaparafusar apenas um parafuso.

O ecrã de 15,6 polegadas é Full HD IPS e apresenta uma boa consistência de cor, mesmo quando é visto de perspetivas extremas, diz o comunicado de imprensa. Em termos de áudio, as colunas trazem tecnologia ICEPower, para um som envolvente e uma boa experiência de jogo.

O FX503 já está disponível em Portugal com um preço desde 999 euros.