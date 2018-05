Hisense pisca o olho ao Mundial com Laser TV

A Hisense apresentou em Madrid a sua nova grande aposta para a área de imagem: a Laser TV. Esta espécie de projetor apresenta imagens numa área equivalente a 100 polegadas e é capaz de reproduzir conteúdos em 4K e HDR, sendo uma tecnologia que pretende substituir os televisores de 65” ou superiores (está até prometida uma versão de 300” já para este ano). Além disso, está equipado com um sensor de segurança que desliga automaticamente o equipamento quando alguém se aproxima demasiado – uma funcionalidade pertinente para quem tem crianças em casa e quer evitar potenciais perigos da exposição direta à luz do projetor.

Para embaixador ibérico da Laser TV, a Hisense escolheu Luís Figo. A opção pelo ex-futebolista é particularmente pertinente devido ao facto da marca chinesa ser patrocinadora oficial do Mundial 2018 que começa a ser jogado em junho na Rússia. E, como os responsáveis ibéricos da Hisense confirmaram, os anos de grandes eventos desportivos (Mundial e Jogos Olímpicos, entenda-se) são particularmente bons a níveis de venda de televisores.

Refira-se que a Laser TV, que conta com áudio JBL, chegará ao mercado português em maio e custará €14999. Pode saber um pouco mais sobre o equipamento no Facebook Live que realizámos no showroom de Madrid.