Headsets da Magic Leap chegam ao mercado neste verão

Apesar da confirmação do lançamento no verão, não se conhecem datas ou preços específicos. A Magic Leap anunciou num livestream os planos para colocar o primeiro headset no mercado. A AT&T será o parceiro exclusivo para os EUA.

Sabe-se que este primeiro headset vai ter um processador Nvidia Tegra X2 e, durante o stream, foi possível ver uma demonstração chamada Dodge, onde os utilizadores têm de se desviar de pedras que são enviadas na sua direção. Os headsets vão permitir ainda experiências multiplayer, ou seja, vários utilizadores em simultâneo vão poder interagir dentro da mesma “ilusão”, avança o The Verge.

Os novos óculos da Magic Leap vão reconhecer gestos do utilizador e identificar pontos na mão, para poder proporcionar ao utilizador uma experiência imersiva. Ainda não foram confirmados mais detalhes técnicos sobre as especificações de hardware ou sobre o ângulo de visão, por exemplo.

Uma vez que o verão está a aproximar-se rapidamente, é expectável que se possa ver e saber mais sobre este headset de realidade mista muito em breve.