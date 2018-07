ZenBook Pro 15: o portátil Asus com ecrã tátil no touchpad custa €2999 em Portugal

A Asus aproveitou o festival NOS Alive para apresentar oficialmente em Portugal o ZenBook Pro 15. Anunciado internacionalmente na Computex do mês passado, este portátil destaca-se por incorporar o novo ScreenPad, que é um ecrã tátil FHD de 5,5” que ocupa o lugar tradicionalmente atribuído ao touchpad. Um toque na tecla F6 permite ao ScreenPad alternar entre os modos ecrã tátil, touchpad e segundo ecrã.

Esta “extravagância” não significa que a Asus negligencie os componentes de hardware que incorporam este ZenBook. Bem pelo contrário. O portátil conta com um processador Intel Core i9 de 8ª geração, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB e gráfica GeForce GTX 1050 Ti. Em termos de conectividade, destaque-se a presença de Wi-Fi 802.11ac gigabit e USB 3.1 Type-C com Thunderbolt 3.

O ecrã tátil de 15” tem resolução UHD e, a nível de design, o Pro 15 conta com uma estrutura unibody em alumínio. O portátil já está disponível no mercado nacional com um preço recomendado de €2999,99.

Pode saber um pouco mais no Facebook Live que o jornalista Hugo Séneca fez com o responsável da área de comunicação da Asus, André Gonçalves.