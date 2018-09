Samsung Galaxy Watch chega hoje ao mercado nacional

A denominação do novo smartwatch da Samsung já está a dar que falar. Foi batizado de Galaxy Watch… Ou seja, tem o mesmo nome dos relógios inteligentes da Apple.

Uma vez mais, a Samsung aposta no sistema operativo desenvolvido pela própria marca, o Tizen Wearable OS 4.0. O novo relógio está disponível em duas versões: ecrã de 42 mm, com um preço recomendado de €309,90, e ecrã de 46 mm, com um preço recomendado de €329,90. As restantes características técnicas são semelhantes: ecrãs circulares Super AMOLED com resolução de 360x260 píxeis; processador Exynos 9110 dual core (1,15 GHz), Bluetooth 4.2, 768 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno, Wi-Fi N, NFC, A-GPS/Glonass, acelerómetro, giroscópio, barómetro, carregamento sem fios, certificação IP68, e sensor de luz ambiente.

A versão com ecrã mais compacto está disponível “preto meia-noite” e “rousa-dourado”. O modelo com ecrã de 46 mm está disponível numa única cor: cinzento. Há, ainda, diferentes opções para as braceletes. Para o modelo de 42 mm: preto, cinzento claro, cinzento-escuro, vermelho, amarelo, violeta, rosa e castanho. No modelo de 46 mm as opções são preto, azul e cinzento.

De acordo com o comunicado de imprensa da Samsung, os Galaxy Watch incluem «novas funcionalidades de monitorização de stress e sono» e, como modelos anteriores, a interface é controlada pela moldura circular rotativa. A Samsung recorda que estes relógios interagem com o ecossistema da marca, nomeadamente «Samsung SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Samsung Bixby e com os serviços de parceiros, como o Spotify e Under Armour».