LG patenteia telefone com 16 câmaras

As duas e três câmaras traseiras tornaram-se “normais” nos smartphones atuais. Agora, há rumores de que a Nokia esteja a preparar um aparelho com cinco lentes e que a startup Light esteja a desenvolver um telefone com nove câmaras. A LG deu um passo mais à frente e registou a patente de um telefone com 16 câmaras, noticia o The Verge.

O objetivo da fabricante coreana parece ser usar múltiplas câmaras para oferecer diferentes perspetivas do mesmo cenário a captar, através das diferentes lentes. A patente descreve ainda um sistema para ajustar e combinar as diferentes imagens num mini-filme, à semelhança do Apple Live Photos ou das câmaras Lytro.

Para já, não há qualquer indicação de quando é que a LG terá um protótipo com este sistema de 16 câmaras integrado, uma vez que se tratou apenas, para já, do registo da patente.