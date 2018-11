Nike lança ténis PlayStation para prestar homenagem à consola da Sony

Os novos PG 2.5 x PlayStation foram desenhados para a estrela da NBA Paul George. Nesta segunda edição (a primeira chegou no início do ano), todas as dicas que remetem para a consola são da versão original e não da PS4. A cor cinzenta e o logo multicolor iluminado a dizer PS remetem-nos para a versão clássica da consola da Sony. Na tira central, é possível ver os símbolos do X, Quadrado, Círculo e Triângulo populares nos comandos, explica o Engadget.

A bateria que ilumina o logo dura 150 horas e não pode ser recarregada, nem substituída porque, segundo a Nike, está integrada no sapato.

Com a base cinzenta, todos os detalhes coloridos são bastante mais visíveis. Por outro lado, a Nike usou a palmilha Zoom para garantir conforto e aderência a quem quiser comprar estes ténis não só como item de colecionador, mas usá-los na verdade em rinques ou pavilhões.

Os originais PlayStation PG2s venderam em apenas poucos minutos, pelo que se espera que o mesmo aconteça com esta segunda versão. Os utilizadores que tiverem a app Nike SNKRS instalada podem candidatar-se a um sorteio onde poderão comprá-los por 110 dólares ou então tentar em lojas como Foot Locker.