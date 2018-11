Osmo Pocket, a câmara de ação com estabilizador da DJI

O grande destaque da Osmo Pocket é a quantidade de soluções e funcionalidades que a DJI conseguiu colocar num aparelho de tamanho reduzido. A câmara de ação tem um sensor 1/2,3 polegadas, capta imagens com resolução de 12 MP, vídeo 4K a até 60 fps e tem um sistema de dois microfontes para captar áudio de elevada qualidade, com um algoritmo de supressão de ruído. Em termos de autonomia, a DJI promete a captação de vídeo em 4K a 30 fps durante duas horas.

Para assegurar maior estabilidade, a DJI optou por um sistema mecânico gimbal de três eixos que compensa os movimentos e suaviza o efeito no vídeo e imagem captados. Há um ecrã tátil de uma polegada que pode ser usado para se ver o que a câmara vai captar e também para navegar pelos menus para ativar ou desativar funcionalidades.

Há modos de deteção como o ActiveTrack ou o FaceTrack que ajudam a detetar um movimento ou uma pessoa para que as filmagens se centrem aí, modos de Timelapse e Motionlapse para serem usados com criatividade, software para criar panorâmicas de forma fácil e um modo FPV que permite captar vídeos sempre na perspetiva do utilizador.

Como seria de esperar, a DJI vai disponibilizar também vários acessórios como um módulo wireless, uma roda de controlo, um suporte para montar a Osmo Pocket no capacete ou mochila, entre muitos outros.

A Osmo Pocket vai chegar ao mercado a 15 de dezembro, com um preço recomendado de 359 euros.