Samsung vai lançar smartphone 5G em 2019

A Samsung planeia mostrar um telemóvel com 5G, ainda em fase experimental, durante a Qualcomm Snapdragon Summit a realizar-se esta semana no Maui. O aparelho está a ser desenvolvido em colaboração com a Verizon e deve estrear-se algures em 2019, noticia o Tech Crunch.

Ainda não há confirmações sobre o hardware, mas sabe-se que a Qualcomm é um parceiro chave, estando prevista a utilização do modem Snapdragon X50 5G NR e dos módulos de antena através da Snapdragon Mobile Platform.

O próximo ano vai marcar então a entrada em cena de alguns dos grandes fabricantes no 5G, com a OnePlus e Motorola a já terem prometido modelos com esta tecnologia. A Apple, por sua vez, deve aguardar por 2020 para ter o seu primeiro telefone 5G.

Recorde-se que a Samsung já começou a mostrar a tecnologia 5G, com um router doméstico que apresentou no Mobile World Congress.