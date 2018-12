Bose lança óculos de Realidade Aumentada com enfoque no áudio

Numa fase inicial, os Frames vão ser usados apenas com o microfone e auscultador para interação com assistentes pessoais como o Siri ou o Google Assistant. Depois, a Bose planeia oferecer apps para a plataforma de Realidade Aumentada, recolhendo frutos do investimento que passou pelo envio de dez mil unidades dos Frames a developers durante este ano.

O The Verge já experimentou estes óculos e conta que os óculos podem ser emparelhados com o telefone e, com o sensor GPS e um sensor de movimento de nove eixos, perceber a localização do utilizador. Com esta referenciação, os óculos conseguem oferecer informação sobre o que está a ser visto através das colunas integradas nas hastes e é possível dar comandos de voz ou usar o botão multifunção para aceder a outros dados. O facto de ser transmitida a informação através de colunas e não de um auscultador in-ear representa um risco em termos de privacidade, mas é feito um bom trabalho no isolamento acústico.

A Bose vai ter duas versões disponíveis, que já podem ser encomendas, com diferentes modelos de armação e que pesam apenas 45 gramas. A autonomia, segundo o fabricante, pode chegar a 3,5 horas de reprodução ou 12 horas em standby. Quanto ao preço, a Bose pede 199 dólares por cada um destes acessórios.