Titan RTX, a nova topo de gama da Nvidia

A Titan RTX é descrita como uma 2080 Ti em esteroides: 16,3 Teraflops, com velocidade de relógio mais elevada e acesso a mais núcleos CUDA. Em termos de VRAM, este modelo conta com 24 GB, face aos 11 GB oferecidos pela 2080 Ti. Esta nova placa gráfica não é a mais rápida da Nvidia, perdendo a corrida para a profissional Quadro 6000. No entanto, é a mais rápida para os consumidores que tenham 2500 dólares para gastar, lembra o The Next Web.

O destinatário ideal para esta placa vão ser os cientistas e investigadores que trabalham com modelos de redes neurais e Inteligência Artificial (IA), uma vez que esta RTX consegue 130 TFLOPS com precisão de 32 bits de ponto flutuante.

As Titan RTX vão estar disponíveis mais para o final deste mês. Se o preço é proibitivo para a maioria das carteiras, importa também salientar que este modelo vai custar menos do que os três mil dólares pedidos pela Nvidia pelo modelo anterior.