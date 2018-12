Qualcomm anuncia o processador que vai equipar smartphones 5G

O Snapdragon 855 foi apresentado pela Qualcomm durante a sua Technology Summit, no Hawai. O evento conta com demonstrações onde os participantes podem usar aparelhos 5G como telefones e hotspots baseados no modem LTE X50. De acordo com a fabricante, esta nova plataforma sucede à Snapdragon 845, apresentada exatamente há um ano, e vai suportar velocidades de download multi-gigabit através de redes 5G.

Sabe-se que 2019 vai marcar o início das grandes marcas mobile nas redes de próxima geração e, sabendo-se do domínio da Qualcomm, é expectável que esta nova plataforma equipe quase todos os telefones Android de topo que forem lançados no próximo ano, avança o The Verge. Já tinha sido confirmado anteriormente que o Snapdragon 855 vai ser construído segundo o processo de fabrico de 7 nm, o que poderá indiciar mais performance e autonomia.

Não foram revelados ainda pormenores sobre o desempenho desta plataforma, com a Qualcomm a revelar apenas que vai oferecer uma performance de IA até três vezes superior à plataforma anterior, que vai ter um processador dedicado à visão de computador e que o chip vai oferecer experiências de jogo e de Realidade Aumentada melhoradas.