Lenovo traz Yoga S730 a Portugal a tempo do Natal

O Yoga S730 é o mais recente portátil ultrafino da Lenovo. Este equipamento mede apenas 11,9 milímetros de espessura e pesa 1,2 quilos. O ecrã mede 13,3 polegadas e há tecnologia Dolby Vision que permite apresentar cores, contrastes e luminosidade com elevada qualidade. O chassis é de alumínio polido premium e a espessura reduzida obrigou a equipa da Lenovo a pensar de forma diferente no sistema de arrefecimento, com recurso a condutas de ar secundárias ocultas no teclado, o que permite utilizar uma ventoinha mais pequena.

Além da tecnologia de imagem, o S730 tem colunas Dolby Atmos numa barra de som tridimensional e tecnologia de som surround, que cria um espaço tridimensional em que o áudio flui em todas as dimensões.

O portátil tem um leitor de impressões digitais que permite iniciar a sessão em segurança em menos de dois segundos. Na folha de especificações, lemos que as configurações disponíveis passam por um chip Intel Core i7 ou i5 de oitava geração, Windows 10 Pro, placa gráfica Intel UHD 620, 8 ou 16 GB de RAM, uma SSD PCIe de 128 GB a 1 TB e três portas USB tipo C.

A Lenovo avança que o Yoga S730 permite uma autonomia de até 12 horas. O novo ultrafino já está disponível em algumas lojas com um preço recomendado de 1799 euros.