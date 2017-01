Como um condutor de Tesla ficou parado no deserto por não ter rede

Ryan Negri quis testar a app que controla o seu Tesla e foi para o deserto, deixando as chaves em casa. Como estava num local sem rede, não conseguiu entrar no carro.

A app da Tesla para Android e para iOS permite aos condutores ligar ou desligar o carro, sem ser precisa a chave física. Ryan Negri decidiu ir para o Red Rock Canyon, em Las Vegas, e esqueceu-se da chave em casa.

A app, para os Model S, permite destrancar o veículo e ligá-lo, mas Negri só conseguiu fazer parte dessas tarefas. Entrou no carro, conduziu até ao deserto e, quando saiu da viatura, no deserto e a 10 quilómetros de casa, percebeu que a app deixou de funcionar e não conseguia destrancar novamente as portas. «Sem rede de telemóvel, o telefone não consegue conectar-se ao carro para o destrancar», escreveu Negri no Instagram, citado pelo Telegraph. A mulher de Negri teve de andar durante três quilómetros a pé para conseguir ter rede e telefonar para um amigo que foi lhes foi buscar a chave a casa e a trouxe até ao local onde estavam.